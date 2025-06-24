Гости VKFesta в Казани смогут сдать нормы ГТО прямо на фестивале

29 июня в Казани, возле центра семьи «Казан», впервые пройдет музыкально-развлекательный фестиваль VKFest. В числе участников масштабного события — региональное отделение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Об этом сообщает Министерство спорта РТ.

На территории фестиваля будет работать специальная спортивная зона, где все желающие смогут испытать свои физические возможности, выполнив нормативы комплекса ГТО. Посетителям предложат попробовать силы в разных дисциплинах, а также расскажут о возрастных ступенях комплекса и требованиях к каждому уровню подготовки.

Для тех, кто планирует официально сдать нормативы прямо на фестивале, необходимо принести с собой медицинскую справку. Остальным предложат записаться на тестирование в другой, более удобный день.

Спортивная активность проводится в рамках реализации государственной программы «Спорт России», направленной на вовлечение граждан в регулярные занятия физкультурой и спортом.

VKFest – музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, который ежегодно проходит в крупнейших городах России. В этом году фестиваль впервые пройдет в Казани. Для жителей и гостей столицы Татарстана на площадке выступят известные исполнители, блогеры. Кроме того, организаторы подготовили лекции, мастер-классы, конкурсы и другие активности для всей семьи.