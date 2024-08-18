Визит Путина в Азербайджан начался с неформальной встречи с четой Алиевых

Государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан начался с посещения резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Здесь Путин принял участие в неформальной встрече и ужине с Президентом республики Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.

Напомним, что визит главы российского государства будет продолжаться 18-19 августа. В понедельник лидеры проведут официальные переговоры.