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Визит Путина в Азербайджан начался с неформальной встречи с четой Алиевых
Государственный визит Президента России Владимира Путина в Азербайджан начался с посещения резиденции «Загульба» на берегу Каспийского моря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Здесь Путин принял участие в неформальной встрече и ужине с Президентом республики Ильхамом Алиевым и первым вице-президентом Мехрибан Алиевой.
Напомним, что визит главы российского государства будет продолжаться 18-19 августа. В понедельник лидеры проведут официальные переговоры.
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