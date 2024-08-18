news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 18 августа 2024 20:03

Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Скопировать ссылку

Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с государственным визитом. Кадры встречи главы государства в аэропорту опубликовала пресс-служба Кремля.

Напомним, что в графике Владимира Путина запланированы переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также международных тем, в том числа азербайджано-армянского урегулирования.

читайте также
Путин и Алиев обсудят в Баку вопросы азербайждано-армянского урегулирования
#Владимир Путин #азербайджан
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100