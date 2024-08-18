news_header_bot_970_100
Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Скопировать ссылку
Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с государственным визитом. Кадры встречи главы государства в аэропорту опубликовала пресс-служба Кремля.
Напомним, что в графике Владимира Путина запланированы переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также международных тем, в том числа азербайджано-армянского урегулирования.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400