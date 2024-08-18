Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл в Баку с государственным визитом. Кадры встречи главы государства в аэропорту опубликовала пресс-служба Кремля.

Напомним, что в графике Владимира Путина запланированы переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Планируется обсуждение вопросов двустороннего сотрудничества, а также международных тем, в том числа азербайджано-армянского урегулирования.