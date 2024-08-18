news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Политика 18 августа 2024 16:57

Путин и Алиев обсудят в Баку вопросы азербайждано-армянского урегулирования

Скопировать ссылку

18-19 августа Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом. Планируются переговоры с Президентом республики Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

В анонсе указано, что лидеры планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международные и региональные проблемы. Итогом станет совместное заявление, также будет подписан ряд документов.

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к визиту Путина, президенты затронут в разговоре вопросы азербайджано-армянского урегулирования.

читайте также
Азербайджан заинтересован во вступлении в БРИКС
Азербайджан заинтересован во вступлении в БРИКС
#Владимир Путин #азербайджан #визит #Ильхам Алиев
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100