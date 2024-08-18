Путин и Алиев обсудят в Баку вопросы азербайждано-армянского урегулирования

18-19 августа Президент России Владимир Путин посетит Азербайджан с государственным визитом. Планируются переговоры с Президентом республики Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте Кремля.

В анонсе указано, что лидеры планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также международные и региональные проблемы. Итогом станет совместное заявление, также будет подписан ряд документов.

Кроме того, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к визиту Путина, президенты затронут в разговоре вопросы азербайджано-армянского урегулирования.