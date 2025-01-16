Витовская: «Город трудовой доблести» обязует Зеленодольск соответствовать величию предков

Медиадиректор Информационного центра «Зеленый Дол» Татьяна Витовская считает, что присвоение Зеленодольску высокого звания «Город трудовой доблести» накладывает обязательство соответствовать величию своих предшественников.

«Это звание дает всем нам не только радость от безусловного признания самоотверженного труда наших земляков, но и накладывает обязательство соответствовать величию своих предшественников. Уверена, зеленодольцы приложат все силы, чтобы быть достойными предков, и с энтузиазмом трудиться во благо родного города и всей страны», — сказала «Татар-информу» Витовская.

Также она рассказала, что присвоение столь высокого звания стало «новостью года» для горожан.

«Вчера настоящая волна радости прокатилась в соцсетях, в смс-сообщениях: зеленодольцы, независимо от возраста, профессии, пересылали друг другу видео со словами Владимира Путина», — продолжает Витовская.

По ее словам, к этому событию зеленодольцы настойчиво шли на протяжении нескольких лет. В архивных подшивках газет хранятся десятки публикаций о том, какая огромная работа была проведена, чтобы отдать дань уважения жителям города, внесшим свой вклад в Победу.

Также она поделилась воспоминаниями, как «Зеленодольская правда» инициировала конкурс на создание эскиза памятника труженикам тыла — сегодня он украшает Парк Победы. На предприятиях бережно хранятся сотни подтверждений подвига зеленодольцев в 40-е годы: а это создание «горьковчанами» 117 бронекатеров. А каждый третий снаряд, отправленный на фронт, был сделан руками «серговчан».

Она подчеркнула, что Зеленодольск с каждым годом становится все более современным и комфортным для проживания. Только за последние несколько лет открылись несколько красивых парков, уютных общественных пространств. В район стремятся инвесторы — уже 17 промпарков ведут здесь свою деятельность. Есть работа для жителей на градообразующих предприятиях.

«Мы можем гордиться не только славным прошлым, но и сегодняшним днем», — заключила журналист.

Напомним, Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент РФ Владимир Путин. Помимо Зеленодольска, сюда попали Курган наряду с Верхней Пышмой, Ишимбаем, Ковровом, Миассом, Ленинск-Кузнецким и Салехардом.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Зеленодольске установят памятную стелу в честь звания «Город трудовой доблести».