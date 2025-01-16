В Зеленодольске установят памятную стелу в честь звания «Город трудовой доблести»

Фото: tatarstan.er.ru

В городах России, получивших звание «Города трудовой доблести», устанавливают памятные стелы с изображением герба. В Зеленодольске, который накануне получил этот почетный статус, в 2025 году также будет установлен памятный знак, сообщили «Татар-информу» в администрации города.

По словам пресс-секретаря мэра Регины Чибриковой, в городе организуют публичные слушания. При участии горожан выберут место для установки стелы.

«Предстоит большая работа, каждое мнение будет учитываться. Мы готовы совместно со всеми нашими жителями прийти к общему знаменателю», — заверила собеседница агентства.

Помимо этого, в Зеленодольске началась работа над концепцией празднования Дня Победы. В этом году, по словам Чибриковой, праздник «будет особенным».

«Вчера было очень много комментариев в соцсетях от горожан. И действительно, это воспринимается как одна большая общая победа. Столько одобрительных комментариев, столько радости!» — отметила начальник пресс-службы администрации.

На сегодняшний день в Зеленодольске остается в живых четыре ветерана Великой Отечественной войны. Участникам сражений уже сообщили о присвоении почетного статуса городу. Для них в юбилейный год победы организуют торжества и приемы.

Напомним, Зеленодольску и еще шести населенным пунктам в России присвоено звание городов трудовой доблести. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин. Помимо города в Татарстане, почетного звания удостоились Курган, Верхняя Пышма (Свердловская область), Ишимбай (Республика Башкортостан), Миасс (Челябинская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область — Кузбасс) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

Подробнее о том, как будут праздновать Великую Победу в Зеленодольске, что этот почетный статус даст жителям города и Татарстана, читайте в материале «Татар-информ».