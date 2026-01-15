Депутат Милонов прокомментировал нападение стаи собак на женщину с ребенком в Татарстане

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Запрет на безответственное разведение собак и большее внимание к вакцинации и стерилизации бездомных особей позволят решить проблему нападения бездомных собак на людей. Таким мнением с «Татар-информом» поделился заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов, комментируя нападение стаи собак на женщину с ребенком в Зеленодольском районе РТ.

«Собака должна иметь регистрацию, паспорт, а также имя, отчество и телефон человека, который на себя взял за нее ответственность. Второе – деньги, выделяемые на вакцинацию собак, тратить по прямому назначению. Как мы знаем из многочисленных исследований, вакцинированные собаки гораздо менее агрессивны, так как у них не вырабатываются гормоны», – заявил Милонов.

Он также отметил, что прикармливание бездомных собак с большой долей вероятности приведет к беде.

«Думаю, что ветеринарные эксперты могли бы выдать рекомендации, как могут люди помочь таким собакам. Люди действуют потому, что им жалко зверей. И это нормально. Они просто не знают, как действовать правильно», –заключил Милонов.

Напомним, что в Зеленодольском районе Татарстана жители снова пожаловались на бездомных собак из-за нападения стаи на женщину с маленьким ребенком возле железнодорожной станции «Зеленый Дол».