Вирусолог рассказал, какую защиту дает назальная вакцина от Covid-19

Клинические испытания назальной вакцины «Спутник V» начались в России, сообщил вирусолог Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн «Известиям».

По его словам, назальная вакцина дает меньше побочных эффектов, защищает слизистую оболочку и совместно с внутримышечной версией препарата усиливает защиту от коронавируса.

«Назальная вакцина „Спутник V“ отличается от оригинальной формы путем введения в организм и образует немного другой иммунитет. Она попадает непосредственно в носоглоточную полость, а эпителий этого участка очень уязвим для Covid-19. Вирус, который находится в препарате связывается с этими клетками и начинает развиваться иммунный ответ», — рассказал вирусолог.

Как пояснил Анатолий Альтштейн, благодаря иммунному ответу начинают появляться иммуноглобулины-А, которые связываются со слизистой оболочкой, и она получает защиту. «А это те самые ворота, через которые попадает коронавирус», — добавил он

Вирусолог подчеркнул, что самый лучший вариант защиты — привиться и внутримышечной, и назальной вакциной.

Президент России Владимир Путин ранее неоднократно отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.