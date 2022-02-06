news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
6 февраля 2022  16:43

Вирусолог центра Гамалеи: Covid-19 человеческую популяцию полностью не покинет

news_top_970_100

Скорое снижение заболеваемости  Covid-19 в России предсказал вирусолог центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru, передает РИА Новости.

По его словам, перспективы у вируса плохие, эпидемия пойдет на спад.

«Мало того что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться», — пояснил ученый.

Тем не менее Covid-19 не покинет человеческую популяцию, уверен Альтштейн, иммунизация продолжится, однако состояния пандемии уже не будет. 

«Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется, видимо, долго и постоянно», — отметил вирусолог.

В ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР обнаружили омикрон-штамм, или B.1.1.529, который отличается тремя десятками мутаций, обеспечивающих его высокую заразность и устойчивость к иммунитету. 

Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.

 

 

#коронавирус #омикрон
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное