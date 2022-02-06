Вирусолог центра Гамалеи: Covid-19 человеческую популяцию полностью не покинет
Скорое снижение заболеваемости Covid-19 в России предсказал вирусолог центра Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с ura.ru, передает РИА Новости.
По его словам, перспективы у вируса плохие, эпидемия пойдет на спад.
«Мало того что в мире довольно много проиммунизированных людей, создано большое количество вакцины, переболело много людей. В результате перспективы у вируса плохие. Эпидемия будет снижаться», — пояснил ученый.
Тем не менее Covid-19 не покинет человеческую популяцию, уверен Альтштейн, иммунизация продолжится, однако состояния пандемии уже не будет.
«Будет нормальная жизнь, но заниматься этим вирусом нам придется, видимо, долго и постоянно», — отметил вирусолог.
В ноябре прошлого года в Ботсване и ЮАР обнаружили омикрон-штамм, или B.1.1.529, который отличается тремя десятками мутаций, обеспечивающих его высокую заразность и устойчивость к иммунитету.
Президент России Владимир Путин также не раз отмечал, что отечественная вакцина эффективна против нового варианта коронавируса.