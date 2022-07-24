Вирусолог Альтштейн: Covid-19 станет сезонным заболеванием через один, два или три года

Превращение коронавируса Covid-19 в сезонное заболевание потребует времени, процесс может занять от одного года до трех лет. Такое мнение высказал главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, передает ТАСС.

«[Коронавирус] станет сезонным заболеванием, и летальность у него будет очень низкая, но это потребует времени. <…> предварительный процесс генетического истощения [штамма вируса] протекает быстро — он занимает месяцы. А чтобы дальше защита была за счет иммунитета — [это] требует времени, пока люди столкнутся с этим вирусом, но вакцины тут помогают», — объяснил вирусолог.

Соответственно, по словам Альтштейна, переход Covid-19 в сезонное состояние «займет еще какие-то небольшие годы — год, два, три».

При этом исследователь добавил, что штаммы патогена не вытесняют друг друга, а лишь теряют силу после длительного размножения и «уходят». Поэтому до достижения полного коллективного иммунитета ослабевающие варианты вируса будут существовать в мирной форме.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Минздрав Татарстана назвал особенность нового штамма Covid-19 «Кентавр». В республике за последний день подтверждены еще 44 случая коронавируса.