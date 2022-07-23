Минздрав Татарстана назвал особенность нового штамма Covid-19 «Кентавр»

Новый штамм коронавируса «Кентавр» — это подвид предыдущей модификации Covid-19 «омикрон». Пока в больницах Татарстана еще не отмечается наплыва зараженных «новинкой» пандемии, однако медикам уже удалось выявить особенность нового варианта, рассказала в интервью «Татарстан 24» главный внештатный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева.

«Пока еще нет [наплыва], но мы чувствуем особенность: у пациентов со сниженным иммунитетом и у тех, кто не переболел ни разу за эти 2,5 года и не был привит, заболевание протекает в том числе и в среднетяжелой форме с поражением легких», — уточнила она.

Специалист подчеркнула, что сейчас выявить Covid-19, основываясь только на симптомах, крайне сложно — вирус модифицировался, и даже потеря обоняния и вкуса встречается лишь примерно в 10% случаев. При подозрениях человек может приобрести амбулаторную домашнюю тест-систему и проверить свое состояние.

Медик добавила, что татарстанцам уже сейчас стоит задуматься о ревакцинации, если с момента предыдущей прививки прошло более полугода. По ее словам, не стоит успокаиваться после временной отмены масочного режима и других ковидных ограничений.

Напомним, что из-за прироста заболеваемости Covid-19 в стране Росздравнадзор призвал регионы убедиться в наличии лекарств и средств профилактики от коронавируса, а также достаточном количестве пунктов вакцинации.

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к главам районов и профильным органам с призывом нарастить темпы вакцинации в республике. По его словам, это поможет избежать скачка заболеваемости в осенне-зимний период.