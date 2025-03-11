Виновнику ДТП на Вишневского грозит арест за употребление наркотиков

Таксисту, который въехал в группу людей возле остановки в Казани, грозит до 15 суток административного ареста. Мужчину задержали по статье «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

После административного ареста, вероятно, будет рассматриваться вопрос об избрании ему меры пресечения по уголовному делу.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что в биоматериалах таксиста нашли следы амфетамина и марихуаны. При этом в пресс-службе МВД по РТ подчеркнули, что эта экспертиза не позволяет определить конкретное время употребления запрещенных веществ. По словам водителя, наркотики он употребил больше месяца назад.

Напомним, накануне на улице Вишневского таксист, маневрируя в объезд остановившегося автобуса, не справился с управлением и въехал в группу людей возле остановки. Травмы получили 11 человек, подробнее – в материале «Татар-информа».