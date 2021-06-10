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Ру Тат
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10 июня 2021  09:50

Вилла Ла Гранж в Женеве станет местом встречи Путина и Байдена

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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пройдет на вилле Ла Гранж. Об этом сообщает федеральный департамент иностранных дел Швейцарии в Twitter.
«Швейцария благодарит обе страны за доверие, выраженное при выборе Женевы», — говорится в сообщении.

Встреча Путина Байдена состоится 16 июня в Женеве. 

Ранее «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин планирует обсудить на встрече с Джо Байденом вопросы урегулирования двусторонних отношений. Тогда как Джо Байден пообещал дать понять своему российскому коллеге встрече, что «Америка вернулась».

 

 

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