Байден пообещал показать Путину, что «Америка вернулась»

Президент Соединенных Штатов Джо Байден пообещал дать понять своему российскому коллеге Владимиру Путину на предстоящей встрече, что «Америка вернулась».

Во время выступления на военной базе в Великобритании перед американскими военными Президент США напомнил, что начал свое первое зарубежное турне и встретится в ходе него с Президентом РФ.

«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», — приводит слова Байдена РИА Новости.

Кроме того, американский лидер подчеркнул: в ходе всех этапов своего дипломатического турне он будет демонстрировать, что «США вернулись».

Первая встреча Владимира Путина и Джо Байдена на президентском уровне пройдет 16 июня на территории Швейцарии, в Женеве. Российский лидер намерен обсудить вопросы урегулирования двусторонних отношений, о чем сообщало ИА «Татар-информ».