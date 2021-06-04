Путин планирует обсудить с Байденом стратегическую стабильность и пандемию

Президент России Владимир Путин планирует обсудить на встрече с Президентом США Джо Байденом в Женеве вопросы урегулирования двусторонних отношений. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем обсуждать вопросы двусторонних отношений. Я исхожу из того, что мы должны попытаться найти пути урегулирования этих отношений, сегодня они находятся на чрезвычайно низком уровне, мы все это хорошо знаем», — сказал глава государства на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

«Мы будем говорить о стратегической стабильности, урегулировании международных конфликтов в наиболее горячих точках. Мы будем говорить о процессах разоружения, о борьбе с терроризмом, надеюсь. О борьбе с пандемией и вопросах экологического характера», — уточнил Путин.

Первая очная встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве.