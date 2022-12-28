Вильфанд спрогнозировал увеличение числа оттепелей в России

В предстоящие десятилетия в России будет увеличиваться количество оттепелей в зимний период. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, сообщает РИА Новости.

«<…> не было еще ни одной суровой зимы, в которой ни разу было бы оттепели. Оттепель в умеренных широтах — это естественное событие. <…> [Однако] с каждым десятилетием количество оттепелей будет увеличиваться», — заметил ученый, отвечая на вопрос, почему снегопад в Москве этой зимой неоднократно сменялся потеплениями.

Вильфанд уточнил, что в последние годы частота потеплений увеличилось (летом такие периоды называются волнами жары, а зимой — оттепелями). По его словам, этот тренд «требует адаптации» к нему хозяйственной жизни.

«<…> нужно менять те структуры, которые формируют здания, асфальт, который сейчас существует. Частая оттепель приводит к разрушению этих покрытий. Нужно учитывать этот фактор, инвестировать, разрабатывать те материалы, которые [не] будут ей подвержены», — пояснил метеоролог.

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