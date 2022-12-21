«Зимой льют дожди, и нам нужно к этому привыкнуть»: что происходит с погодой в Татарстане

Погода в декабре удивляет сюрпризами. На смену аномальному теплу и снегопадам ударили Никольские заморозки, дороги покрылись льдом. Однако уже в конце недели южный циклон принесет в Татарстан потепление и новые ледяные дожди. Что происходит с погодой и к чему нужно быть готовым этой зимой, – в материале «Татар-информ».

Юрий Переведенцев отметил, что весь декабрь в Казани наблюдаются волны тепла и холода, характер погоды крайне неустойчивый

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За половину декабря на Казань обрушилась месячная норма осадков

Разнообразной выдалась погода в декабре в Татарстане. В субботу казанцы катались на лыжах, а на следующий день лыжные трассы залило дождем. За два дня на столицу обрушилось около 25 мм осадков, месячная норма уже превышена, сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«За два выходных дня в Казани выпало 25 мм, а с начала месяца – около 60 мм дождя и снега. По данным метеостанции “Казань Университет”, среднемесячная норма осадков в декабре в нашем городе составляет 55 мм. Эта норма в городе уже перевыполнена», – сказал он.

Спикер отметил, что весь декабрь в Казани наблюдаются волны тепла и холода, характер погоды крайне неустойчивый. По многолетним наблюдениям сейчас среднесуточная температура в столице Татарстана должна быть -9 градусов. Фактически в выходные она была чуть ниже нуля, а это очень большая аномалия, считает Переведенцев.

«На Балканах сформировался теплый циклон. Он принес к нам дождь и ушел на восток. Сейчас мы находимся в его гребне, под влиянием антициклона», – добавил спикер КФУ.

Среднесуточная температура в воскресенье,18 декабря, в Казани составляла 0,6 градуса со знаком «минус». Это был самый теплый и дождливый день месяца.

«В пятницу вновь ожидается выход южного циклона, который принесет снег и дождь» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«К концу недели ожидается выход южного циклона»

В начале недели в городе ударили Никольские морозы. Но типичная для зимы холодная погода продержится лишь три дня. Очередной циклон принесет к концу недели в Татарстан аномальное тепло и дождь со снегом.

«В ближайшую пятницу мы будем находиться под влиянием очередного циклона, вновь придет потепление. В выходные дни в дневные часы ожидается ноль градусов. Среднесуточная теплая аномалия составит девять градусов. Ожидается оттепель, на нас будут работать Северная Атлантика и Средиземноморье», – пояснил Юрий Переведенцев.

Он напомнил, что в начале декабря Казань находилась под влиянием Сибирского антициклона, поэтому наблюдались устойчивые морозы, не было осадков.

«Потом погода словно взбесилась, к нам пошли южные циклоны со Средиземного моря. В пятницу вновь ожидается выход южного циклона, который принесет снег и дождь», – добавил Переведенцев.

С его слов, местами по республике пройдет ледяной дождь. Непогода захватит большую часть России. Снегопады и ледяные дожди вернутся.

«С запада к европейской части России уже подступает новый циклон, и в его циркуляции также заключены очень теплые воздушные массы. В отличие от своего предшественника этот вихрь будет смещаться по северной половине региона, а значит, именно там погода испортится сильнее всего», – сообщают «Метеовести».

«Потепление происходит за счет зимнего периода, потому что на нас стала сильнее воздействовать Атлантика» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В январе температура повышается на один градус за десять лет»

Почему так себя ведет погода? Ученые считают, что всему виной активная фаза глобального потепления климата, которая наблюдается, начиная с середины 70-х годов.

«Мы находимся под активным влиянием этого события. Последний мороз в 40 градусов и ниже был в Казани в 1979 году. С тех пор таких сильных морозов не было, а прошло уже сорок с лишним лет. Потепление происходит за счет зимнего периода, потому что на нас стала сильнее воздействовать Атлантика», – пояснил профессор КФУ.

По словам собеседника «Татар-информа», раньше холода приносили ультраполярные вторжения с Арктики. В наших краях по полтора-два месяца стояли Сибирские антициклоны.

«В январе у нас температура повышается со скоростью примерно один градус за десять лет. Такая тенденция наблюдается в последние годы. Кроме того, мы обнаружили еще один интересный момент. Среднегодовая температура повысилась в 21 столетии на 1,2 градуса. Произошел такой скачок, минимальные температуры (зимние, ночные температуры – примеч. «ТИ») тоже заметно повысились. Получается, что в основном потепление происходит за счет ночей зимнего периода», – отметил Юрий Переведенцев.

Всемирная метеорологическая организация выпустила новые материалы. Эксперты, опираясь на глобальные климатические модели, просчитали новый сценарий климата до конца столетия.

«Все зависит от того, насколько интенсивными будут выбросы парниковых газов в атмосферу. Если они будут более или менее регулируемыми, то к концу столетия среднегодовая температура на планете, которая сейчас составляет 15 градусов, повысится на 1,5-2 градуса. Если процесс будет нерегулируемым, то к концу столетия температура будет выше на 4-5 градусов. Процесс потепления идет, сценарии показывают, что он необратим», – предупредил профессор КФУ.

Предстоящая декада в Казани будет аномально теплой, среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на три градуса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Казань опять окажется в теплой зоне»

К каким негативным последствиям может привести глобальное потепление климата? По мнению Юрия Переведенцева, Северный ледовитый океан может стать в летнее время судоходным, а льды там будут не многолетними, а сезонными.

«Если среднегодовая температура повысится до 17 градусов, то на Арктике процессы потепления будут идти ускоренными темпами. Потеплеет не на два, а на шесть градусов. Потепление идет за счет умеренных, высоких широт. Возможны различные неприятности, увеличится число опасных метеоявлений: где-то будут засухи, а где-то – наводнения. Зона вечной мерзлоты будет разрушаться, фундамент станет некрепким, пострадают дома и дороги. В атмосфере будет больше энергии, что может привести к опасным явлениям – шквалам, наводнениям, тайфунам», – сообщил Переведенцев.

По его словам, в будущем погоду будет предсказывать сложнее, поскольку она станет более неустойчивой. Однако прогноз на ближайшее время метеорологам понятен. Предстоящая декада в Казани будет аномально теплой, среднесуточная температура прогнозируется выше нормы на три градуса.

«Казань опять окажется в теплой зоне», – констатировал спикер КФУ.

Тимур Аухадеев считает, что ничего экстраординарного сейчас с погодой не происходит. Смена ее характера – вполне нормальное явление Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Зимы будут более снежными»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев считает, что ничего экстраординарного с погодой не происходит. Смена ее характера – вполне нормальное явление, так как связано с циркуляцией воздушных масс, утверждает он.

«Метеорологи оперируют таким понятием, как естественный синоптический период, который составляет около недели, когда барические образования сменяют друг друга. При естественном течении процессов, когда циклон, предположим, движется с запада на восток, мы сначала попадаем на его переднюю периферию, и погода определяется южными потоками, но уже через несколько дней оказываемся в тылу циклона, потоки становятся северными, меняется температурный режим», – сказал Аухадеев.

Спикер добавил, что настоящие холода не исчезли и еще будут в эту зиму. Суровые морозы в наших краях чаще случаются в январе. Это происходит потому, что в Сибири развивается антициклон, который способствует поступлению на нашу территорию холодного воздуха.

«Ледяной дождь в классическом виде – явление, когда на относительно холодную подстилающую поверхность приходит теплая воздушная масса» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Почему же мы стали чаще наблюдать в зимний период такое явление, как ледяной дождь?

«Чаще ледяным дождем называют то, что им не является. К примеру, жители Казани в прошлые выходные наблюдали обычный дождь. И это нормально, так как температурный фон был положительным. Ледяной дождь в классическом виде – явление, когда на относительно холодную подстилающую поверхность приходит теплая воздушная масса. Капли воды, выпадая из облаков, кристаллизуются. Поверхность капли становится твердой, получаются капсулы с водой внутри. Падая и ударяясь о любые предметы, к примеру, автомобили, они разбиваются. Вода, разливаясь, застывает», – объяснил Тимур Аухадеев.

Дождь – не редкость для декабря, утверждает эксперт. Он согласен с тем, что в последние годы декабрь стал активно теплеющим месяцем. Метеорологи рассчитывают климатические нормы за 30-летний период. Проанализировав данные, они и пришли к такому выводу.

В будущем, возможно, дождь зимой станет вполне обычным явлением Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За последнее десятилетие климатическая норма изменилась на целый градус, и это много. Недавно мы считали среднемесячной нормой декабря в Казани -9 градусов, а сейчас норма декабря поднялась до -8 градусов. В то же время происходит увеличение количества осадков. Зимой льют дожди, и нам нужно к этому привыкнуть. Климат будет теплеть, количество осадков будет увеличиваться, зимы будут более снежными», – подчеркнул ученый.

Поэтому в будущем, возможно, дождь зимой станет вполне обычным явлением. Между тем этот декабрь по предварительному прогнозу Гидромета РФ должен был быть в Татарстане аномально холодным. Пока же аномально холодным, как уже упоминалось выше, было начало месяца. Средняя температура за прошедшие две декады составляет -9,6 градуса, что ниже климатической нормы на 2-2,5 градуса. Что будет по итогам декабря – покажет время. Также синоптики прогнозировали в заключительный месяц 2022 года в Казани недобор осадков, но этот прогноз уже не сбылся.