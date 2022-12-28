В Татарстане ожидаются метели с ухудшением видимости до километра и снежные заносы

Завтра, 29 декабря, под влиянием атмосферного фронта очередного циклона в Татарстане установится снежная, но при этом умеренно морозная погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным. В темное время суток небольшой и умеренный снег будет идти лишь местами (включая Казань), в светлое — снег прогнозируется повсеместно, причем местами он будет сильным.

Кое-где по региону, в том числе и в его столице, и ночью, и днем вероятны метели, кратковременно — с ухудшением видимости до 1000 метров и менее, предупреждают синоптики.

Будет дуть умеренный восточный и юго-восточный ветер. На дорогах сохранится гололедица, в дневные часы местами из-за обильных осадков образуются снежные заносы.

По данным метеорологов, в ночные часы температура воздуха по Татарстану составит от 6 до 11 градусов мороза, а в низких местах — и до -14 (в Казани похолодает до -9, -11 градусов). В светлое время суток воздух прогреется до 4–9 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -5, -7).