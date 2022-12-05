Вильфанд спрогнозировал срок начала потепления в европейской части России

В европейской части России аномальные морозы сменятся нормальной для этого времени года погодой к концу рабочей недели. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Если в первой половине недели центр, Урал и Поволжье закрашены густым синим цветом, что говорит о температуре на 7–10 градусов ниже нормы, то уже в четверг только на юге Приволжского федерального округа будут отрицательные отклонения от нормы», — отметил метеоролог.

В частности, в Москве к выходным потеплеет на 8–10 градусов, днем в субботу, 10 декабря, прогнозируется до 2 градусов выше нуля. Вместе с тем вместе с возвращением температуры к климатической норме в европейскую часть страны придут облачность и осадки, уточнил Вильфанд.

В Татарстане сегодня днем ожидается от 11 до 16 градусов мороза (в Казани — от -12 до -14). Возможен небольшой снег. В целом первая декада декабря в республике окажется холоднее климатической нормы на 4 градуса.