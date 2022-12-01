На выходных в Татарстане похолодает до −28 градусов

В ближайшие дни Татарстан будет находиться под влиянием антициклона, поэтому температуры воздуха значительно понизятся. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Так, завтра синоптики прогнозируют до 20 градусов мороза, а в субботу столбики термометров упадут до 16–21 градуса ниже нуля ночью и 12–17 градусов днем. В воскресенье будет еще холоднее: от −19 до −24 ночью (местами до −28), а также 12–17 градусов мороза днем. Осадки маловероятны.

Однако на следующей неделе погода вновь изменится. Предварительно, 5 и 6 декабря ожидается от 13 до 18 градусов ниже нуля, а днем от −8 до −13. Кроме того, возможен небольшой снег на востоке РТ.

Как отмечают синоптики, в ближайшие 10 дней температуры воздуха будут на 4 градуса ниже климатической нормы, которая составляет в республике −7,4 градуса. Месячная температура тоже не достигнет нормы и будет на 1 градус ниже.