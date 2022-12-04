В Татарстане ожидается до 24 градусов мороза и небольшой снег

Гидрометцентр РТ на ближайшие сутки прогнозирует татарстанцам облачную погоду с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха предстоящей ночью и утром составит 15-20 градусов мороза, при прояснениях – до 24 градусов мороза, завтра днем – от 11 до 16 градусов ниже нуля.

В Казани сегодня ночью и завтра утром температура воздуха составит 17-19 градусов ниже нуля, при прояснениях – до минус 22 градусов. Завтра днем в столице республики будет без существенных осадков, температура воздуха будет колебаться от 12 до 14 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.