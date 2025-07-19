Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в Татарстане

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В Татарстане и центральных регионах Приволжского федерального округа прогнозируется температура на 4 градуса ниже нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

Кроме того, по словам метеоролога, с сегодняшнего дня «по-настоящему холодная погода, на 4–8 градусов ниже нормы», установится на Урале с субботы.

На выходных похолодание распространится на юг Западной Сибири, где ожидается «очень холодная погода» и иногда даже будут идти осадки в виде дождя и мокрого снега. В этих регионах по ночам температура воздуха будет опускаться до 3-4 градусов выше нуля.

Кроме того, на следующей неделе похолодает и на юге Красноярского края. Температуры там будут на 6–8 градусов «ниже обычных климатических характеристик».

С начала этой недели в Татарстане установилась сухая и умеренно теплая погода. Но на следующей неделе циклон может вновь принести в республику жару с дождями и грозами. Сегодня ночью столбики термометров в регионе опускались до +5, +10 градусов.