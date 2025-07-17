На следующей неделе циклон вновь принесет в Татарстан жару с дождями и грозами

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане пока сохранится установившаяся ранее под влиянием антициклона и северо-восточных воздушных потоков умеренно теплая и сухая погода, но концу выходных погодные условия начнут меняться. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 18 июля, ночью температура воздуха составит от +9 до +14 градусов, а днем – от +21 до +26 градусов..

Ночь на субботу, 19 июля, выдастся еще более прохладной – от 6 до 11 градусов выше нуля, а в дневные часы воздух прогреется лишь до +20, +25 градусов.

Ночь на воскресенье, 20 июля, будет чуть теплее – от 7 до 12 градусов выше нуля. Но в светлое время суток «воздушные потоки поменяются на южные», из-за чего «воздух начнет быстро прогреваться» – до +23, +28 градусов.

Согласно предварительным данным метеорологов, в понедельник и вторник, 21 и 22 июля, регион окажется под влиянием передней части западного циклона. Станет еще теплее – до +25, +31 градуса в дневные часы. Местами, преимущественно в западных районах Татарстана, вероятны кратковременные дожди с грозами