В Татарстане до конца недели установится умеренно теплая и сухая погода

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В Татарстане до конца недели сохранится установившаяся в минувшие выходные умеренно теплая и преимущественно сухая погода. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во всем Предуралье и Среднем Поволжье воздушные потоки с северо-востока оттеснили жаркую погоду и атмосферные фронты с грозовыми дождями на запад и юг, заметно снизив температурный фон, отмечают синоптики.

В ближайшие дни республика останется в малоградиентном барическом поле. Северный ветер от слабого до умеренного будет сдерживать прогрев воздуха. Благодаря этому погодные условия существенно не изменятся.

Завтра, 15 июля, температура на территории региона составит от 9 до 14 градусов тепла ночью и от 24 до 29 – днем. В ночные и утренние часы местами опустится туман.

В среду и четверг, 16 и 17 июля, станет еще немного прохладнее: от +8 до +13 градусов в ночные часы и от +21 до +27 – в дневные.

Согласно предварительным данным метеорологов, в пятницу, субботу и воскресенье, 18, 19 и 20 июля, сохранится аналогичная умеренно теплая погода. Вероятность осадков по-прежнему будет невелика.