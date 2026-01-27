Вильфанд предупредил о сохранении аномальных холодов в Приволжье и на Урале

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В некоторых регионах России, в том числе – в Приволжье и на Урале, сохраняется аномально холодная погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Холодная погода в Приволжском федеральном округе. В Удмуртии, в Кировской области, в Ульяновской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Оренбургской [областях], в Татарстане и Пермском крае аномально холодная погода», – отметил синоптик.

В свою очередь на Урале, где в Свердловской и Челябинской областях ожидаются 35-градусные морозы, отклонение от климатической нормы составляет семь градусов.

Под аномально холодной понимается температура, которая ниже нормы на семь градусов и более, уточнил Вильфанд.

Кроме того, по словам специалиста, очень низкие температуры установились в некоторых регионах Сибири: в Омской и Томской областях – -35, -40 градусов, в Красноярском крае – -45, -47 градусов.

Сегодня в Татарстане происходит повышение температурного фона. Днем по республике ожидается от -9 до -14 градусов (на востоке – до -18). При этом на регион обрушатся сильный ветер, снегопады и метели с ограничением видимости до 2 километров. Морозы должны вернуться в Татарстан к концу недели.

Из-за грядущего ухудшения погодных условий Госавтоинспекция призвала татарстанцев не выезжать на личных авто за пределы населенных пунктов.