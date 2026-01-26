news_header_top
Общество 26 января 2026 17:08

Морозы до -30 градусов вернутся в Татарстан к концу недели – синоптик

В Татарстане на этой неделе будет наблюдаться умеренно холодная погода, а к концу недели в республику вернутся морозы. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, в ночь на 30 января в РТ температура воздуха может опуститься до -30 градусов.

«Ожидается трехдневный снегопад – с 27 по 29 января. После этого уже придут морозы», – сообщил синоптик.

Он добавил, что морозы продержатся в республике с 30 января по 3 февраля.

#татарстан погода #прогноз погоды
