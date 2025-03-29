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Общество 29 марта 2025 08:42

Вильфанд предупредил о снеге в апреле на европейской части территории России

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Вильфанд предупредил о снеге в апреле на европейской части территории России
Снег, шедший в Казани 20 апреля 2015 года
Фото: © «Татар-информ»

В центре европейской части территории России в апреле обязательно еще выпадет снег, но появление снежного покрова на майских праздниках, как это было в прошлом, 2024 году, маловероятно. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает РИА Новости.

«<...> в апреле обязательно еще будет снег. Вообще не бывает апреля, чтобы совсем не было снега, самое главное, что не будет устойчивого снега, устойчивых сильных холодов, только временные», – подчеркнул метеоролог.

А вот в минувшем году, по словам Вильфанда, имело место не просто редкое, а уникальное событие – «никогда еще не было установления временного снежного покрова 9 мая в центре европейской части России».

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, какой будет погода в апреле и в мае на территории Татарстана.

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#Гидрометцентр РФ #роман вильфанд #прогноз погоды #снегопад
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