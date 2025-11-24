Вильфанд: Аномальное тепло задержится в европейской части России до конца ноября

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На европейской части территории России до конца ноября прогнозируется аномально теплая погода. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«До конца ноября теплая погода установится на всей европейской территории России. Значения будут превышать свои климатические характеристики», – отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, в центре европейской части России в ближайшие дни средняя температура будет превышать норму на 3–6 градусов.

Вместе с тем на юге европейской части РФ на прошлой неделе климатическая норма оказалась превышена на 7-8 градусов. Впрочем, температурный фон будет понижаться, из-за чего «на этой неделе значения обгонят норму на 3-4 единицы».

Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что ноябрь в Татарстане окажется на градус теплее нормы.