Дожди и сильный ветер вернутся в Татарстан на этой неделе

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ближайшие дни Татарстан ожидает резкая смена погодных условий: после кратковременного влияния антициклона регион вновь окажется в зоне атмосферных фронтов с дождями, туманами и сильным ветром. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

На европейской части России сформировался западно-восточный перенос воздушных масс, из-за чего атмосферные фронты перемещаются быстрее, а погода меняется чаще.

Накануне Татарстан находился в зоне фронта: местами прошли дожди, ветер усиливался до 15–17 м/с, температура достигала +3…+10°. Ночью регион уже оказался под влиянием гребня антициклона – осадки прекратились, а температура опустилась до нуля и небольшого минуса.

В четверг, 21 ноября, антициклон сохранит свое влияние. Существенных осадков не ожидается, местами возможен туман. Ночью температура составит −3…−8°, днем – от −2 до +2°.

В пятницу, 22 ноября, республика снова попадет в зону атмосферных фронтов и окажется в теплой неустойчивой воздушной массе. Прогнозируется пасмурная погода с дождем, местами – с мокрым снегом. Ожидаются туманы, а утром и днем – сильный ветер до 15-20 м/с. Местами возможны гололед и гололедица. Температура ночью – 0…−5°, к утру потеплеет до +1…+6°, днем – до +4…+9°.

В субботу, 23 ноября, в Татарстане сохранятся осадки: дождь, а на западе региона – мокрый снег. Ночью и днем температура составит +2…+7°. Среднесуточные значения в выходные вновь превысят климатическую норму на 7–9 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, 24 ноября в зоне влияния антициклона осадки прекратятся. Температура ночью составит −1…−6°, днем – 0…+3°. 25 ноября регион вновь попадет под влияние дождливого циклона – днем ожидается +2…+7°.