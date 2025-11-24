news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 24 ноября 2025 06:00

Переменная облачность и туман ожидаются в Татарстане 24 ноября

Читайте нас в
Телеграм
Переменная облачность и туман ожидаются в Татарстане 24 ноября
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В понедельник, 24 ноября, в Татарстане прогнозируется переменная облачность. По данным Гидрометцентра РТ, существенных осадков в этот день не ожидается.

Ночью и утром местами возможен туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5–10 м/с, днем в отдельных районах прогнозируются порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…–5 °C, днем повысится до 0…+5 °C.

Ночью и утром на отдельных участках дорог возможно образование гололедицы, предупреждают синоптики.

#погода в татарстане #туман #гололедица
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

Первое мероприятие зимнего сезона фестиваля «Курше» состоялось в Казани

23 ноября 2025
Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

Фестиваль «Восточный базар» завершился в Казани

23 ноября 2025