Виды Казанского Кремля попали на новую купюру в преддверии юбилея музея-заповедника

Появление на тысячерублевой купюре объектов Казанского Кремля — это еще одна возможность рассказать о казанских достопримечательностях: башне Сююмбике и Дворцовой церкви. Так прокомментировали это событие «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника «Казанский Кремль».

«В следующем году музею-заповеднику „Казанский Кремль“ исполнится 30 лет, 24 из которых он является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Новость о появлении наших объектов на новых банкнотах очень приятна для нас накануне дня рождения», — отметили в Казанском Кремле.

В музее-заповеднике также напомнили, что башня Сююмбике — это уникальный симбиоз татарской и русской архитектуры XIV–XVII веков. С ней связано множество легенд, и башню без сомнения можно назвать одним из главных символов Казани и Татарстана.

«Здание Дворцовой церкви было построено в XVII веке. В настоящее время здесь располагается Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан, посвященный истории становления государственности, этногенезу, религии и традициям татарского народа», — добавили в пресс-службе.

Ранее сегодня Центробанк презентовал обновленные банкноты номиналом в 1 тыс. и 5 тыс. рублей. На тысячерублевой купюре появились несколько достопримечательностей Приволжского федерального округа, а на пятитысячной — Урала.