Достопримечательности Екатеринбурга и Урала изобразят на обновленной пятитысячной купюре

Фото: пресс-служба Банка России

На лицевой стороне обновленной банкноты номиналом в 5 тыс. рублей изобразят стелу «Европа-Азия», на оборотной – памятник «Сказ об Урале» в Челябинске и стелу «66-я параллель» (Полярный круг) в Салехарде. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в РИА Новости заместитель Председателя Банка России Сергей Белов.

Ранее сообщалось, что башня Сююмбике, Музей истории государственности татарского народа и Республики Татарстан в Казани, Музей археологии и этнографии в Уфе изобразят на оборотной стороне обновленной купюры номиналом 1 тыс. рублей. На лицевой стороне размещена Никольская башня Нижегородского Кремля.

Фото: пресс-служба Банка России

До 2025 года будут поэтапно модернизированы и другие банкноты образца 1997 года номиналом 10, 50 и 500 рублей. Планируется усовершенствовать их защитный комплекс и разработать новый дизайн. В прошлом году была выпущена обновленная 100-рублевая купюра.

Банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей введут в обращение в 2023 году. В 2024 году планируют обновить «пятисотрублевки», а обновленные 10 и 50 рублей представят в 2025 году. На лицевой стороне будут представлены памятники столицы округа, на оборотной стороне — достопримечательности регионов, входящих в состав федеральных округов.