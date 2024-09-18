Появилось видео задержания членов женской исламистской ячейки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.

«Татар-информ» сообщал, что задержанных участниц международной террористической организации доставили сегодня утром в Вахитовский суд Казани, чтобы избрать им меру пресечения. Одну из задержанных – Лейсан Садыкову – суд уже отправил в СИЗО.

*Международная террористическая организация, запрещенная на территории РФ