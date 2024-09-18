В Вахитовский суд Казани доставили участниц террористической ячейки ХТ*

В Вахитовский суд Казани доставили участниц женской террористической ячейки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.

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По данным ФСБ, участницы ячейки распространяли идеологию, основанную на доктрине создания всемирного халифата, занимались вербовкой жителей России.

В домах и квартирах участниц ячейки силовики обнаружили экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации, которые использовались для террористической деятельности.

Каждой из участниц террористической ячейки грозит срок от десяти лет лишения свободы.

*Международная террористическая организация