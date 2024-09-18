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Суд в Казани арестовал первую из задержанных участниц террористической ячейки ХТ*
33-летнюю Лейсан Садыкову обвиняют в участии в ячейке террористической организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*. В суде она заявила, что хорошо владеет русским языком, переводчик ей не требуется.
Родилась Лейсан в Набережных Челнах, у нее среднее образование, не замужем, есть двое детей пяти и семи лет. Ее задержали вчера утром в Пестречинском районе, в поселке Царево.
16 сентября в УФСБ по Татарстану возбудили уголовное дело об участии Лейсан в террористической организации. Вину она не признала. У нее дома были найдены материалы запрещенной организации.
По версии следствия, с марта 2019 года она принимала участие в тайных собраниях ячейки в Казани и распространяла идеологию террористчиеской организации.
«Последователи организации, находясь на свободе, предпринимают любые попытки, чтобы скрыться из России, ведомые кураторами из-за рубежа. Прошу на полтора месяца оставить в СИЗО Лейсан Садыкову», – обратился к суду следователь.
«Я ни в чем не виновна и никуда не собираюсь уезжать, можно просто подписку мне сделать о невыезде?» – спросила Лейсан Садыкова.
Адвокат Руслан Нагиев заявил суду, что его подзащитная – гражданка России, у нее есть малолетние дети, и будучи под домашним арестом, она не будет иметь средств связи с внешним миром.
Суд постановил оставить Садыкову под стражей на полтора месяца.
* Международная террористическая организация, запрещенная на территории РФ
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