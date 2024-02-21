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Общество 21 февраля 2024 19:05

«Прямая трансляция»: Церемония открытия «Игр будущего» в Казани

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«Прямая трансляция»: Церемония открытия «Игр будущего» в Казани

В Казани стартует официальная церемония открытия «Игр будущего». Для всех, кто не смог попасть в «Казань Экспо» на данное мероприятие, организована прямая трансляция в VK и YouTube. Начало трансляции запланировано на 19:00 мск.

Напомним, что организаторы «Игр будущего» обещали на открытии высокотехнологичное и мультимедийное фиджитал-шоу в двух реальностях, где зрителей ожидает игра с пространством, светом и проекциями.

К сюжету Церемонии открытия привлекли также и искусственный интеллект, а само шоу раскроет футурологические прогнозы по восьми направлениям мира будущего: города и урбанистика, роботизация, образование, медицинские и биотехнологии, сельское хозяйство и экология, освоение космоса, транспорт, энергетика.

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#Казань #игры будущего
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