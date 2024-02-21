Подиум и сцены с двух сторон: гости открытия «Игр будущего» показали «арену» мероприятия

Гости церемонии открытия «Игр будущего», которая стартует через несколько минут, показали внешний вид «арены» предстоящего мероприятия. Это огромный зал с подиумом в середине и сценами с двух противоположных сторон.

Участникам выдают браслеты с надписью «верни меня», а также снабжают программой предстоящего зрелища, которое включает в себя парад стран – участниц «Игр будущего», а также фиджитал шоу «Путешествие в будущее», состоящее из 9 актов.

Кроме того, пройдет презентация пяти спортивных дисциплин с использованием трехмерной иллюзии, в которой примут участие представляющие их аватары.

Напомним, «Игры будущего» – это масштабное спортивное событие, которое сочетает в себе спорт, киберспорт, науку и технологии. Официальное открытие мероприятия состоится сегодня в 19:00 в МВЦ «Казань Экспо». Церемонию можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале и официальной группе «игр».

Отметим, что в мероприятиях в рамках «Игр будущего» примут участие Президент России Владимир Путин, а также его коллеги из Таджикистана, Узбекистана, Республик Казахстан и Беларуси.

«Игры будущего» продлятся до 3 марта. В последний день пройдут заключительные турниры, а также церемония закрытия. Кроме того в этот день назовут страну, которая примет вторые «Игры будущего».