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Происшествия 21 января 2024 16:59

Видео: В Татарстане автоинспекторы помогают водителям вызволять авто из снежного плена

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Сотрудники Госавтоинспекции продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники Кайбицкого ОГИБДД помогают водителям, застрявшим в снежном плену. Кроме того, автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогли многим автомобилистам, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в нештатные ситуации на дорогах. Сотрудники обеспечивали горячим питанием и водой водителей, пережидающих снежную бурю на трассе Казань-Буинск-Ульяновск.

#гибдд рт
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