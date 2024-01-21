Видео: В Татарстане автоинспекторы помогают водителям вызволять авто из снежного плена

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают оказывать помощь участникам дорожного движения.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сотрудники Кайбицкого ОГИБДД помогают водителям, застрявшим в снежном плену. Кроме того, автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогли многим автомобилистам, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в нештатные ситуации на дорогах. Сотрудники обеспечивали горячим питанием и водой водителей, пережидающих снежную бурю на трассе Казань-Буинск-Ульяновск.