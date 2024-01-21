news_header_top_970_100
Руc Тат
news_top_970_100
Происшествия 21 января 2024 14:32

В Кайбицком районе автоинспекторы помогают водителям вызволять авто из снежного плена

Скопировать ссылку

Сотрудники Кайбицкого ОГИБДД помогают водителям, застрявшим в снежном плену, сообщает газета «Кайбицкие зори».

По словам инспектора ОГИБДД Ильфира Юсупова, напряженная обстановка сохраняется на автодороге Большие Кайбицы-Камылово на участке между населенными пунктами Корноухово и Ульянково.

«Здесь очень сильные заносы, в связи с этим образуются пробки. Постоянно работают грейдер, погрузчик, трактора "Беларус"», – указано в публикации.

Фото: © «Кайбицкие зори»

Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал». В свою очередь в Госавтоинспекции советуют водителям не выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости.

#автоинспекторы
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2