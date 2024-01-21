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В Кайбицком районе автоинспекторы помогают водителям вызволять авто из снежного плена
Сотрудники Кайбицкого ОГИБДД помогают водителям, застрявшим в снежном плену, сообщает газета «Кайбицкие зори».
По словам инспектора ОГИБДД Ильфира Юсупова, напряженная обстановка сохраняется на автодороге Большие Кайбицы-Камылово на участке между населенными пунктами Корноухово и Ульянково.
«Здесь очень сильные заносы, в связи с этим образуются пробки. Постоянно работают грейдер, погрузчик, трактора "Беларус"», – указано в публикации.
Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал». В свою очередь в Госавтоинспекции советуют водителям не выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости.
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