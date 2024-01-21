Автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогают водителям на трассе в снежную бурю

Автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогли многим автомобилистам, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в нештатные ситуации на дорогах. Сотрудники обеспечивали горячим питанием и водой водителей, пережидающих снежную бурю на трассе Казань-Буинск-Ульяновск, передает газета «Волжская новь».

«Помогаем водителям всем, чем можем. Откапываем тех, кто застревает, развозим еду для водителей, которых непогода застала на трассе», – рассказывает начальник Верхнеуслонской Госавтоинспекции Руслан Сафиуллин.

Он также попросил жителей района не выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости, а также проверить техническую исправность транспортного средства и быть готовыми к временным ограничениям движения.

Фото: © «Волжская новь»

Согласно данным метеорологов, снежная погода сохранится и в течение сегодняшнего дня. Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал».