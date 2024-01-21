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Автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогают водителям на трассе в снежную бурю
Автоинспекторы в Верхнеуслонском районе помогли многим автомобилистам, которые из-за неблагоприятных погодных условий попали в нештатные ситуации на дорогах. Сотрудники обеспечивали горячим питанием и водой водителей, пережидающих снежную бурю на трассе Казань-Буинск-Ульяновск, передает газета «Волжская новь».
«Помогаем водителям всем, чем можем. Откапываем тех, кто застревает, развозим еду для водителей, которых непогода застала на трассе», – рассказывает начальник Верхнеуслонской Госавтоинспекции Руслан Сафиуллин.
Он также попросил жителей района не выезжать за пределы населенных пунктов без особой необходимости, а также проверить техническую исправность транспортного средства и быть готовыми к временным ограничениям движения.
Согласно данным метеорологов, снежная погода сохранится и в течение сегодняшнего дня. Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал».
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