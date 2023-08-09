Видео: в казанском саду Рыбака установили колонны и чашу исторического фонтана

скриншот с видео Комитета внешнего благоустройства

В казанском саду Рыбака установили колонны и чашу исторического фонтана. Видео с процессом работы в своем телеграм-канале опубликовал Комитет внешнего благоустройства.

Основание фонтана было установлено в середине июля. Затем около месяца рабочие готовили коммуникации, которые обеспечат его работу.

«Для восстановления исторического облика создали каркас чаши и установили арматуру. Все элементы заливаются бетоном, чтобы объект был устойчивым и надежным. Далее конструкцию обязательно покрасят», — объяснили в комитете.

Сейчас в саду Рыбака строится техническое помещение для обслуживания объекта и благоустройство территории. Подходит к завершению устройство теннисной и баскетбольной площадок, сетей наружного освещения и системы видеонаблюдения. Ведутся укладка дорожек и деревянного настила, озеленение территории.

Напомним, в конце мая в Казани разгорелся скандал после того, как власти города демонтировали 90-летнюю чашу знаменитого фонтана. Позднее в Комитете внешнего благоустройства пояснили, что ее увезли на реконструкцию, так как она была в аварийном состоянии, и пообещали не только вернуть фонтан на место, но и сделать его светодинамическим.