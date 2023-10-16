Из-за сильного ветра на вторник в Татарстане объявлено штормовое предупреждение

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В МЧС со ссылкой на метеорологов сообщают о штормовом предупреждении. Оно объявлено на вторник, 17 октября, из-за очень сильного ветра. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

17 октября в Казани и на территории Татарстана ожидается сильный южный и юго-западный ветер. ночью его порывы будут достигать 15-19 м/с, с 9 утра и до 23 часов скорость ветра будет достигать 20 м/с, порывами до 25-28 м/с.

Главное управление МЧС России по РТ напоминает о мерах безопасности в грядущую непогоду.

Владельцам маломерных судов из-за плохой видимости и сложной обстановки рекомендуют не выходить на воду без особых на то причин. Советукют учитывать погодные условия, и обязательно иметь при себе средства спасения, связи и исправные приборы навигации. Самое главное в такую погоду – не рыбачить в одиночку.

Водителям рекомендуют по возможности не выезжать за пределы населенного пункта. Быть особенно внимательными на дорогах, держать безопасную дистанцию, выбирать скорость в соответствии с погодными условиями. Не маневрировать беспорядочно и не тормозить резко.

На время усиления ветра жителей республики просят убрать с незастекленных балконов и из дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Необходимо держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять и не парковать автотранспорт возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.