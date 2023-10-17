В Казани сильным ветром сорвало куски кровли с нескольких зданий

Сильный ветер в Казани сорвал куски кровли с нескольких зданий. Информацию об этом и фото публикуют в социальных сетях местные жители.

Сообщается, что несколько листов кровли ветром сорвало с гимназии №174 по улице Хайдара Бигичева.

Фото: © Соцсети

Кроме того, на улице Родины ветер повредил кровлю одного из зданий.

Также в социальных сетях рассказали, что крупное дерево упало на припаркованную машину на улице Лушникова.

Фото: © Соцсети

Напомним, что МЧС сообщало накануне об усилении ветра и рекомендовало жителям республики избегать деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи, а также стараться не ходить вдоль домов и по возможности пережидать непогоду в безопасном месте.