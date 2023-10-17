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В Казани сильным ветром сорвало куски кровли с нескольких зданий
Сильный ветер в Казани сорвал куски кровли с нескольких зданий. Информацию об этом и фото публикуют в социальных сетях местные жители.
Сообщается, что несколько листов кровли ветром сорвало с гимназии №174 по улице Хайдара Бигичева.
Кроме того, на улице Родины ветер повредил кровлю одного из зданий.
Также в социальных сетях рассказали, что крупное дерево упало на припаркованную машину на улице Лушникова.
Напомним, что МЧС сообщало накануне об усилении ветра и рекомендовало жителям республики избегать деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и линий электропередачи, а также стараться не ходить вдоль домов и по возможности пережидать непогоду в безопасном месте.
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