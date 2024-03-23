Опубликовано фото и видео разбора завалов в сгоревшем зале «Крокуса»

МЧС России в своем Telegram-канале опубликовало видео работ, ведущихся в сгоревшем зале «Крокуса».

Сообщается, что зал в «Крокусе» полностью уничтожен огнем, его кровля обрушилась.

Напомним, 22 марта преступники открыли стрельбу по мирным гражданам из автоматов Калашникова в подмосковном «Крокус Сити холле», после чего устроили пожар. По данному факту было возбуждено уголовное дело о терроризме. От ФСБ поступила информация о задержании 11 человек, включая четырех террористов.

Фото: © МЧС РФ

В стационарах находятся 107 раненых. Состояние 16 человек оценивается как крайне тяжелое, еще 44 человека, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.