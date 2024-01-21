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Видео: Сотрудники МЧС помогают водителям на заснеженных трассах Татарстана
Сотрудники МЧС оказывают помощь водителям на заснеженных трассах в Татарстане. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Спасатели оказывают адресную помощь людям, очищают дороги и организуют реверсивное движение. Для водителей и пассажиров развернуты мобильные пункты обогрева и питания, где можно выпить горячий чай, перекусить, зарядить телефоны и получить необходимую помощь.
Согласно данным метеорологов, снежная погода сохранится и в течение сегодняшнего дня. Напомним, на восьми участках трасс в Татарстане все еще перекрыто движение автобусов и грузовиков. Кроме того, из-за сложных погодных условий движение ограничено и на трассе М5 «Урал».
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