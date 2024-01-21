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Руc Тат
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Происшествия 21 января 2024 10:02

На участке трассы М5 в Татарстане вновь ограничили движение для автобусов и грузовиков

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Из-за сложных погодных условий на участке трассы М5 "‎Урал"‎ Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с км 1194+500 по км 1456+000 введено временное ограничение движения.

С 10 часов утра ограничено движение для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта.

Ориентировочно, ограничения продлятся до 18.00 21 января. Время окончания ограничения движения может быть
изменено по причине продолжения или окончания действия неблагоприятных погодных условий.

#ограничение движения
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