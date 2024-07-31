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Видео: Сотрудники Бегишево оказались прямо в эпицентре смерча, разбросавшего самолеты
Сотрудники Бегишево оказались прямо в эпицентре вчерашнего смерча. Кадры с места ЧП обнародовал телеграм-канал Fighterbomber.
«Видимо пошли наземные службы швартовать самолеты, но поздно», — говорится в публикации.
Несколько секунд отделяли работников аэропорта от возможной катастрофы. Они успели спастись бегством, и вскоре после этого смерч начал хаотично разбрасывать самолеты.
В настоящее время устанавливается размер ущерба. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано как чрезвычайное происшествие, отметили в Росавиации.
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