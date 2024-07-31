Видео: Сотрудники Бегишево оказались прямо в эпицентре смерча, разбросавшего самолеты

Сотрудники Бегишево оказались прямо в эпицентре вчерашнего смерча. Кадры с места ЧП обнародовал телеграм-канал Fighterbomber.

«Видимо пошли наземные службы швартовать самолеты, но поздно», — говорится в публикации.

Несколько секунд отделяли работников аэропорта от возможной катастрофы. Они успели спастись бегством, и вскоре после этого смерч начал хаотично разбрасывать самолеты.

В настоящее время устанавливается размер ущерба. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано как чрезвычайное происшествие, отметили в Росавиации.