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Происшествия 30 июля 2024 19:27

Росавиация начала расследование после смерча в аэропорту Бегишево

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Сегодня около 15:00 в районе аэропорта Бегишево в Татарстане прошел смерч. В результате авиагавани был причинен ущерб, начато расследование. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

По предварительным данным, в аэропорту повреждены:

  • четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации;
  • частный вертолет;
  • несколько машин перронной техники;
  • ряд сооружений на аэродроме.

В настоящее время устанавливается размер ущерба. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие, отметили в Росавиации.

«Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации. Аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было», – говорится в сообщении.

#Росавиация #смерч #бегишево
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