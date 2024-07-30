Росавиация начала расследование после смерча в аэропорту Бегишево

Сегодня около 15:00 в районе аэропорта Бегишево в Татарстане прошел смерч. В результате авиагавани был причинен ущерб, начато расследование. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.

По предварительным данным, в аэропорту повреждены:

четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации;

частный вертолет;

несколько машин перронной техники;

ряд сооружений на аэродроме.

В настоящее время устанавливается размер ущерба. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие, отметили в Росавиации.

«Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации. Аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было», – говорится в сообщении.