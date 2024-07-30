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Росавиация начала расследование после смерча в аэропорту Бегишево
Сегодня около 15:00 в районе аэропорта Бегишево в Татарстане прошел смерч. В результате авиагавани был причинен ущерб, начато расследование. Об этом сообщает официальный представитель Росавиации.
По предварительным данным, в аэропорту повреждены:
- четыре учебных самолета Diamond DA42 из парка Санкт-Петербургского государственного университета гражданской авиации;
- частный вертолет;
- несколько машин перронной техники;
- ряд сооружений на аэродроме.
В настоящее время устанавливается размер ущерба. Произошедшее с воздушными судами событие классифицировано агентством как чрезвычайное происшествие, отметили в Росавиации.
«Расследование будет проводить Приволжское МТУ Росавиации. Аэропорт Нижнекамска не закрывался, работает штатно. Задержек рейсов и уходов самолетов на запасные аэродромы не было», – говорится в сообщении.
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