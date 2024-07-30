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Видео: Смерч раскидал самолеты в аэропорту Бегишево
Смерч снес самолеты в аэропорту Бегишево. Шокирующие кадры были опубликованы свидетелями происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».
В результате четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации были разбросаны по перрону. Вертолет также получил повреждения. Также отмечается, что вихрь нанес серьезные повреждения зданию авиагавани.
В настоящее время ведется проверка, в ходе которой определяются повреждения воздушных судов и оценивается ущерб, причиненный ураганом.
Как стало известно «Татар-информу», в результате инцидента никто не пострадал.
Как сообщили в пресс-службе ПАО «Камаз», погодная стихия повредила хозяйственные и административные постройки аэропорта Бегишево, также повреждена техника, в том числе авиационная. Пассажирские самолеты не пострадали. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.
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