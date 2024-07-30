Видео: Смерч раскидал самолеты в аэропорту Бегишево

Смерч снес самолеты в аэропорту Бегишево. Шокирующие кадры были опубликованы свидетелями происшествия. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

В результате четыре учебно-тренировочных самолета Diamond-42 Санкт-Петербургского университета гражданской авиации были разбросаны по перрону. Вертолет также получил повреждения. Также отмечается, что вихрь нанес серьезные повреждения зданию авиагавани.

В настоящее время ведется проверка, в ходе которой определяются повреждения воздушных судов и оценивается ущерб, причиненный ураганом.

Как стало известно «Татар-информу», в результате инцидента никто не пострадал.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Камаз», погодная стихия повредила хозяйственные и административные постройки аэропорта Бегишево, также повреждена техника, в том числе авиационная. Пассажирские самолеты не пострадали. На работу аэропорта по перевозке пассажиров, принятию и выпуску воздушных судов стихия не повлияла. Аэропорт продолжает работать в штатном режиме.