Видео: солдат 59 бригады ВСУ сдался в плен российским бойцам на угнанном танке Т-64

Запись с добровольной сдачей в плен российской стороне военнослужащего 59 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) опубликовал в своем телеграм-канале экс-глава пресс-службы вооруженных сил ДНР Даниил Безсонов.

Переход осуществлялся в заранее обговоренной точке на Донецком направлении. По словам украинского военного, танк он угнал, чтобы безопасно добраться до российской стороны.

«Никто в спину не стрельнет и для других ВСУшников на передовых позициях всё выглядело как обычный боевой выход танка», – отметил Безсонов под видео.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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